Milano, 30 gen. (LaPresse) – I Consigli di amministrazione di MFE-MediaforEurope N.V. e Mediaset España Comunicación S.A. hanno approvato oggi il progetto di fusione transfrontaliera di Mediaset España Comunicación in Mfe-MediaforEuropa. Le assemblee degli azionisti delle due società saranno convocate per approvare la fusione, presumibilmente nel mese di marzo 2023. Lo si legge in una nota di Mfe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata