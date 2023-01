RPalermo, 30 gen. (LaPresse) – Un uomo di 69 anni, Nunzio Gaggia, è morto in ospedale per le gravi ferite riportate nella caduta dal secondo piano di un edificio in via Cristoforo Colombo a Vittoria in provincia di Ragusa. Da quanto si apprende l’uomo stava facendo un sopralluogo per dei successivi interventi allo stabile quando è precipitato da un’altezza di otto metri. Sul posto stanno ricostruendo la dinamica della morte sul lavoro i carabinieri di Vittoria e il personale dello Spresal di Siracusa.

