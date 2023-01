Roma, 30 gen. (LaPresse) – Il Covid “continua a costituire un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”. Così il direttore dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una nota dove dice di “concordare con il parere in merito” del Comitato di emergenza dell’Oms. Il Direttore generale “riconosce l’opinione del Comitato secondo cui la pandemia è probabilmente in una fase di transizione e apprezza il consiglio del Comitato di affrontare con attenzione questa transizione e mitigare le potenziali conseguenze negative”.

