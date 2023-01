Milano, 30 gen. (LaPresse) – “Il Consiglio dei ministri, nel suo insieme, ribadisce, nel rispetto della decisione assunta dal ministro della Giustizia, la volontà di non scendere a patti con chi usa violenza e minaccia come strumento di lotta politica”. Lo si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo il Cdm di oggi, che si è riunito sotto la presidenza della premier Giorgia Meloni, in cui il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno reso un’informativa al Consiglio dei ministri sul caso Cospito.

