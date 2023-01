Milano, 29 gen. (LaPresse) – La vita come “dono sacro da rispettare” a ogni “età e condizione”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro. “La cultura dello scarto dice: ti uso finché mi servi, quando non mi interessi più o mi sei di ostacolo, ti butto via. E si trattano così specialmente i più fragili: i bambini non ancora nati, gli anziani, i bisognosi e gli svantaggiati. Ma le persone non si possono buttare via, mai. Ciascuno è un dono sacro e unico, ad ogni età e in ogni condizione. Rispettiamo e promuoviamo la vita sempre”, ha affermato.

