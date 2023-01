Torino, 29 gen. (LaPresse) – “Il cancelliere tedesco, che prende sul serio il proprio giuramento, deve fare di tutto affinché” ciò che sta accadendo in Ucraina “non si trasformi in una guerra tra Russia e Nato”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un’intervista al quotidiano tedesco Tagesspiegel.

