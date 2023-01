Washington (Usa), 28 gen. (LaPresse) – Le autorità di Memphis, come annunciato, hanno diffuso il video che mostra l’arresto del giovane afroamericano Tyre Nichols a seguito di un controllo stradale e il violento scontro che ha portato alla sua morte. Il 29enne è morto tre giorni dopo per le conseguenze delle percosse. Cinque ex agenti di Memphis sono accusati di omicidio di secondo grado e altri capi di imputazione, tra cui aggressione e rapimento.

