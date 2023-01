Milano, 28 Gen. (LaPresse) – Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza “obiettivi di ampio respiro” che “se realizzati potranno dare un contributo importante al raggiungimento dei traguardi” ma sulla giustizia “bisogna essere realisti”. Così Giuseppe Ondei, Presidente della Corte di Appello di Milano nel suo discorso inaugurale dell’anno giudiziario questa mattina in Tribunale. “Come tutte le riforme – ha spiegato – pure queste presentano aspetti negativi che sono stati segnalati da magistrati e avvocati in più occasioni in tavoli tecnici e anche a livello mediatico”.

