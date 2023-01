Milano, 28 Gen. (LaPresse) – Realizzare nel “modo migliore” le “riforme partite in questo periodo” e allontanare da “ogni ulteriore proposta” il “magma fluido delle dichiarazioni demagogiche” per fare spazio a un “percorso partecipativo connotato da fruttuosa convergenza nel solco della Costituzione sempre, però, sorretto da un sano senso della realtà e da buon senso: presupposti entrambi che, per usare un’espressione manzoniana, in questo periodo spesso ‘se ne stanno nascosti'”. E’ l’auspicio lanciato questa mattina dal Presidente della Corte di Appello di Milano, Giuseppe Ondei, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario parlando davanti alla platea dell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia.

