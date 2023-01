Milano, 27 gen. (LaPresse) – In 20 sono stati denunciati per le ingiurie online contro la senatrice a vita Liliana Segre, dopo la denuncia da parte della stessa Segre. Tra i denunciati, secondo quanto riferiscono fonti investigative, anche chef Rubio che, in più di un’occasione aveva postato video e post di matrice antisemita.

