Roma, 27 gen. (LaPresse) – Cinque giovani sono morti nella notte in un incidente avvenuto a Fonte Nuova, Roma, all’altezza del civico 611 di Via Nomentana. Viaggiavano in sei a bordo di una Fiat 500 che per cause ancora imprecisate si è ribaltata. Secondo quanto si apprende, le cinque vittime, tre ragazzi e due ragazze, avevano età comprese tra i 22 e i 17 anni.

