L'auto procedeva ad alta velocità: il primo impatto contro un palo, poi il veicolo è finito su un albero ribaltandosi

La dinamica, secondo i primi accertamenti delle forze dell’ordine, dell’incidente a Roma in cui nella notte sono morti cinque giovani tra i 17 e i 22 anni. L’auto, una Fiat 500, su cui i cinque viaggiavano insieme a un altro ragazzo, procedeva ad alta velocità: il primo impatto contro un palo, poi il veicolo è finito su un albero ribaltandosi e sbalzando fuori le persone a bordo. Così sono morti cinque dei sei giovani coinvolti nell’incidente avvenuto nella notte a Fonte Nuova, vicino a Roma. Sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata. Le vittime Valerio D.P., Alessio G. e Simone R., Giulia S. e Flavia T, hanno tutte tra i 22 e i 17 anni. Ricoverato al Sant’Andrea l’unico ragazzo sopravvisuto all’incidente, Leonardo C.

