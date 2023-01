Pisa, 27 gen. (LaPresse) – Nel Giorno della Memoria alcune opere d’arte esposte a Volterra, in provincia di Pisa, sono state deturpate con scritte inneggianti il fascismo e con svastiche. A darne notizia il comune di Volterra, che ha postato le immagini sulla propria pagina Facebook. “La deturpazione di un’opera d’arte è già di per sé un gesto vile e inqualificabile. Quanto però accaduto questa mattina – scrive l’amministrazione comunale – non solo è inqualificabile, ma rappresenta un’azione di una bassezza umana e morale che non ha eguali. Questa mattina, infatti, i pannelli all’interno del sottopassaggio del Gioconovo, inerenti al progetto “Poetico Alabastro” dell’artista Giuseppangela Campus, sono stati sfregiati con scritte inneggianti al fascismo, svastiche e altro ancora. Un gesto che non può né essere giustificato, né tantomeno tollerato, soprattutto in un giorno come questo dove si celebra il Giorno della memoria”.

