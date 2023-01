Francoforte (Germania), 27 gen. (LaPresse) – “La sofferenza di sei milioni di ebrei assassinati innocentemente non sarà dimenticata, proprio come la sofferenza dei sopravvissuti. Per garantire che il nostro #Maipiù duri in futuro, ricordiamo la nostra responsabilità storica nel Giorno della Memoria dell’Olocausto. #WeRemember – Noi ricordiamo”. Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz su Twitter.

