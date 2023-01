Milano, 27 gen. (LaPresse) – “Dimenticare le lezioni della storia porta alla ripetizione di terribili tragedie. Ne sono prova i crimini contro i civili, la pulizia etnica, le azioni punitive organizzate dai neonazisti in Ucraina. È questo male che i nostri soldati stanno combattendo con coraggio, fianco a fianco”. Lo scrive il presidente russo Vladimir Putin in un telegramma in occasione della Giornata della Memoria, come riporta Ria Novosti.

