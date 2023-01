Milano, 27 gen. (LaPresse) – Il vaccino anti Covid riduce il rischio di malattia grave in tutte le classi di età over 12 anni. È quanto rende noto l’Iss, istituto superiore di sanità, nel report sul rischio di infezione e malattia grave stratificato. Il rischio di malattia grave aumenta all’aumentare dell’età, ad esclusione della fascia 0-4 anni. Sotto i sessant’anni (0-4, 5-11, 12-39, 40-59), il rischio di malattia grave nel periodo considerato non supera mai i 10 casi per 100.000 per la popolazione vaccinata. Il rischio di malattia grave per la popolazione con età maggiore di 12 anni e senza una diagnosi pregressa di infezione da Sars-cov-2 è approssimativamente sette volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata