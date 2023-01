Milano, 27 gen. (LaPresse) – Sono in calo i nuovi casi di contagio registrati in Italia: negli ultimi sette giorni, secondo il bollettino del ministero della Salute, la riduzione è stata del 26,5%. In termini numerici, 38.168 nuovi casi positivi rispetto ai 51.897 della settimana precedente.

