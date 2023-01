Milano, 27 gen. (LaPresse) – “I rilievi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sul dl Trasparenza vanno nella direzione espressa in questi giorni da Forza Italia, perplessità che avevamo avanzato in particolare rispetto al cartello dei prezzi medi regionali”. Così il deputato di Forza Italia Luca Squeri al termine dell’audizione dell’Agcm alla commissione Attività produttive della Camera. “Il rischio – prosegue – è che questo intervento possa comportare una convergenza dei prezzi più bassi verso il livello medio, con aumenti destinati a penalizzare i consumatori. Il dl rischia, insomma, di ottenere l’effetto opposto a quello voluto: una possibilità da tenere in seria condizione per apportare le necessarie modifiche migliorative nel corso dell’iter parlamentare”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata