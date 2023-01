Washington (Usa), 26 gen. (LaPresse/AP) – Le forze speciali statunitensi hanno ucciso uno dei leader dello Stato islamico e altri 10 agenti terroristi nella Somalia settentrionale. Lo hanno annunciato alti funzionari dell’amministrazione Biden. L’operazione ha colpito Bilal al-Sudani, un facilitatore finanziario chiave per l’organizzazione terroristica globale, in un complesso di grotte montuose. Il presidente Joe Biden è stato informato la scorsa settimana sulla missione proposta, che si è riunita dopo mesi di pianificazione. Secondo i funzionari, Biden ha dato l’approvazione definitiva per eseguire l’operazione questa settimana. Al-Sudani, che è stato per anni nel mirino dei funzionari dell’intelligence statunitense, ha svolto un ruolo chiave nel contribuire a finanziare le operazioni dell’Isis in Africa e il ramo terroristico dell’Isis-K che opera in Afghanistan. “Data la posizione remota dell’operazione, la valutazione è che nessun civile è stato ferito o ucciso”, ha affermato in una nota lo United States Africa Command.

