Roma, 26 gen. (LaPresse) – Le indiscrezioni di stampa su droni ‘fuori sacco’ dall’Italia all’Ucraina nell’ultimo decreto sulle armi non sono veritiere. Lo ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite della trasmissione ‘L’Aria che Tira’ su La7. “Non solo non confermo questa notizia, ma la smentisco. Se fosse vera sarebbe un reato perchè il ministero della Difesa e lo Stato non ne sono a conoscenza, e quindi se fosse vera qualcuno dovrebbe finire in galera. Mi auguro che qualcuno chieda al Corriere della Sera come ha avuta la notizia perché allo stato al ministero non risulta”, le parole di Crosetto.

