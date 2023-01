Milano, 26 gen. (LaPresse) – “Siamo in una situazione in discesa”, una situazione “rischiosa” per la sua vita: a parlare in una intervista a Radio Onda d’Urto è la dottoressa Angelica Milia che ha visitato in carcere Alfredo Cospito. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da ottobre rischi la vita, Milia ha risposto: “Sì, secondo me sì”.

