Città del Vaticano, 25 gen. (LaPresse/Ap) – “Quando devi difenderti, non ti resta che avere gli strumenti per farlo. Un’altra cosa è quando quel bisogno di difendersi diventa abitudine”. Così Papa Francesco in un’intervista all’Associated Press, parlando della proliferazione di armi da fuoco tra i civili dopo che nei giorni scorsi si sono verificate diverse sparatorie negli Usa. “Invece di fare lo sforzo per aiutarci a vivere, facciamo lo sforzo per aiutarci a uccidere”, ha aggiunto. Più volte il Santo Padre ha definito l’industria delle armi come traffico di morte. “Per favore, diciamo qualcosa che fermi tutto questo”.

