Kiev (Ucraina), 25 gen. (LaPresse) – “È molto importante che ci siano progressi in altri aspetti della nostra cooperazione in materia di difesa. Ho parlato oggi con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Dobbiamo anche aprire alla fornitura di missili a lungo raggio all’Ucraina, espandere la nostra cooperazione nell’artiglieria, pensare alla fornitura di aerei per l’Ucraina”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale. “Maggiore è il sostegno alla difesa che i nostri eroi al fronte ricevono dal mondo, prima finirà l’aggressione della Russia e più affidabili saranno le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e tutti i nostri alleati dopo la guerra”, ha aggiunto.

