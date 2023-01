Roma, 25 gen. (LaPresse) – I 31 tank Abrams M1 che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina verranno “appositamente prodotti” e non saranno prelevati dall’arsenale del Pentagono. Lo ha riferito in un briefing riservato un alto funzionario delll’Amministrazione Biden, prima dell’intervento annunciato del presidente Usa. Ci vorranno “mesi” per l’effettiva consegna dei carri armati, ha aggiunto.

