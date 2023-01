Milano, 25 gen. (LaPresse) – È stata fissata fra tre mesi, il prossimo 20 aprile, l’udienza in Cassazione per il ricorso presentato dal legale difensore di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis, nel carcere di Sassari, in sciopero della fame dallo scorso ottobre.

