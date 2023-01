Milano, 24 gen. (LaPresse) – “Le attuali dinamiche geopolitiche rendono questa conferenza quanto mai necessaria. La guerra di aggressione della Federazione russa ci pone davanti a scelte inevitabilmente strategiche. L’Europa ha una grande responsabilità verso i Balcani e deve impegnarsi per affermare il senso di appartenenza di questa regione al nostro mondo e ai nostri valori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo video messaggio di saluto alla Conferenza nazionale ‘L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione’ in corso a Trieste. “Non possiamo fermarci solo alle misure economiche. E’ urgente che l’Unione Europea sviluppi una nuova visione di questa regione e metta l’allargamento ai Balcani occidentali tra le sue priorità. Non possiamo permettere che questo quadrante strategico per il nostro continente resti ancora a lungo fuori dalla casa comune europea”, ha aggiunto Meloni.

