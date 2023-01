Kiev (Ucraina), 24 gen. (LaPresse) – “Si parla molto dei carri armati moderni di cui abbiamo bisogno. E su come questo deficit può essere colmato. Tanti sforzi, parole, promesse. Ma è importante vedere la realtà: non si tratta di cinque, dieci o quindici carri armati. Il bisogno è maggiore. Ringrazio tutti coloro che ci sostengono in questo. Tuttavia, le discussioni devono concludersi con decisioni”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale.

