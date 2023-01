Milano, 24 gen. (LaPresse) – “Ci battiamo per una integrazione regionale nell’ambito di un processo di adesione all’Unione Europa da parte di tutti gli Stati della regione e crediamo che sostenere la stabilizzazione e la piena integrazione europea significhi lavorare per una cooperazione nella lotta alla corruzione, il contrasto ai traffici illegali, nella gestione e nel contenimento dei flussi migratori irregolari, nella prevenzione e contrasto al radicalismo in ogni sua forma”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo video messaggio di saluto alla Conferenza nazionale ‘L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione’ in corso a Trieste. “Sono tante le sfide per rafforzare il legame tra Italia e Balcani occidentali. Questa conferenza può essere un altro importante tassello di questo percorso che deve vedere istituzioni e mondo imprenditoriale camminare insieme e uniti”, ha concluso Meloni.

