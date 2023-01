Milano, 24 gen. (LaPresse) – La regione dei Balcani occidentali “è di rilievo strategico per gli interessi nazionali italiani”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo video messaggio di saluto alla Conferenza nazionale ‘L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione’ in corso a Trieste. “In quanto nazione vicina – ha affermato Meloni -, l’Italia conosce bene l’importanza nevralgica che quest’area riveste per il futuro dell’Europa intera. Sappiamo per esperienza che tutto ciò che accade al di là dell’Adriatico ha un riflesso immediato su di noi. Non poteva dunque esserci luogo pi adatto per questa conferenza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata