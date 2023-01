Milano, 24 gen. (LaPresse) – “L’Italia continuerà a battersi in prima line affinché il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali possa proseguire con ancora più slancio e determinazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo video messaggio di saluto alla Conferenza nazionale ‘L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione’ in corso a Trieste, sottolineando che si tratta di “un tema di rilievo assoluto che riguarda anche la nostra sicurezza nazionale e che per questo non possiamo trascurare”.

