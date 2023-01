Milano, 23 gen. (LaPresse) – Danni ai gradoni dell’Arena di Verona su cui stamattina è caduta la maxi stella di Natale che faceva parte degli addobbi allestiti in occasione delle festività. La Polizia locale di Verona ha posto sotto sequestro, su disposizione del pubblico ministero Alberto Sergi, la porzione dell’anfiteatro e il cantiere della rimozione della stella di Natale. Nessun danno a persone ma sono in corso gli accertamenti da parte degli specialisti del Nucleo Polizia Amministrativa per capire come sia stato possibile lo sgancio dalla gru del basamento.

