Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Tutto questo equipaggiamento militare, che sta arrivando in Ucraina da varie fonti in un flusso crescente, sarà distrutto”. Lo ha detto Sergey Ryabkov, viceministro degli Esteri della Federazione Russa. Lo riporta la Tass. “Gli oppositori della Russia continuano ad alzare la posta in gioco, ma, come affermato con assoluta fermezza e fiducia da parte nostra più di una volta: gli obiettivi dell’operazione militare speciale saranno comunque raggiunti”, ha aggiunto.

