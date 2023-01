Algeri (Algeria), 23 gen. (LaPresse) – “La nostra lunga chiacchierata è stata anche un’occasione per parlare di scenari internazionali, partendo ovviamente dal tema del Nord Africa e della stabilizzazione della Libia, della situazione abbastanza delicata che c’è in questo momento in Mali, di tutto il Sahel. C’è una destabilizzazione crescente che ci preoccupa”. Così la premier Giorgia Meloni dopo la firma della Dichiarazione congiunta con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune. “Abbiamo parlato di Tunisia – ha proseguito – e del conflitto israeliano-palestinese, con l’Italia che continua a ritenere che solamente una soluzione a due stati che sia giusta e sostenibile, negoziata direttamente dalle parti, potrà favorire e assicurare pace e stabilità alla regione”. “In questo momento storico la cosa di cui abbiamo bisogno il più possibile è costruire ponti, e quello che facciamo oggi con l’Algeria è la conferma di uno straordinario ponte che l’Italia ha costruito in questi anni e che siamo certi possa tornare utile all’Europa intera, soprattutto in tema di approvvigionamento energetico”, ha concluso.

