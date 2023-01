Algeri (Algeria), 23 gen. (LaPresse) – “La prima missione bilaterale nel Nord Africa che il nuovo governo ha inteso fare è questa in Algeria e non è un caso. Dimostra quanto l’Algeria sia per l’Italia un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico”. Così la premier Giorgia Meloni dopo la firma della Dichiarazione congiunta con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune.

