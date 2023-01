Milano, 20 gen. (LaPresse) – In un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringrazia il presidente Usa Joe Biden per il nuovo pacchetto di aiuti militari. “Ringrazio Biden – scrive – per aver fornito all’Ucraina un altro potente pacchetto di supporto alla difesa del valore di 2,5 miliardi di dollari”.

