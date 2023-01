Roma, 20 gen. (LaPresse) – L’incontro odierno di Ramstein “rafforzerà la nostra resilienza. I partner hanno un atteggiamento di principio: sosterranno l’Ucraina quanto necessario per la nostra vittoria”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio serale su Telegam. “Dovremo ancora lottare per la fornitura di carri armati moderni – ammette – ma ogni giorno rendiamo più evidente che non c’è alternativa al fatto che debba essere presa una decisione a riguardo. Ringrazio tutti i partner che hanno chiaramente sostenuto la posizione ucraina nelle discussioni che hanno avuto luogo”.

