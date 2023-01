Milano, 20 gen. (LaPresse) – Stupro di gruppo dopo una serata alla discoteca Gattopardo di Milano. Due ragazzi di 22 e 23 anni sono stati arrestati e messi ai domiciliari e altri tre sono indagati per violenza sessuale di gruppo su una studentessa americana avvenuta a marzo 2022. Le indagini della squadra mobile di Milano, coordinata dall’Aggiunto Letizia Mannella e dal sostituto Alessio Menegazzo, avrebbero accertato come, al termine della serata nel noto locale di via Piero della Francesca con le sue amiche, la studentessa abbia accettato un passaggio a casa in auto dal gruppo di cinque giovani.

