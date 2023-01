Firenze, 20 gen. (Firenze) – L’operaio di un’azienda agricola di Barberino di Mugello (Firenze), 63 anni, è morto questa mattina per i traumi riportati in un incidente sul lavoro. L’uomo è stato colpito da un macchinario agricolo in transito all’interno della proprietà della ditta di cui era dipendente. La vittima, di origine colombiana, era da tempo residente nel Mugello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro della Asl. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

