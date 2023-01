Milano, 20 gen. (LaPresse) – Incidente mortale a Rodengo Saiano, nel Bresciano, dove un camionista di 64 anni, di origine serba, è rimasto schiacciato da una lamiera in metallo, morendo sul colpo. Da una prima ricostruzione, la lastra avrebbe fatto parte del carico che l’uomo trasportava per la ditta serba per cui lavorava. Ancora da chiarire la dinamica precisa anche se non è escluso che il 64anne possa essere sceso dal camion per aiutare a scaricare la merce, rimanendo vittima dell’incidente. Sul posto Ats e i carabinieri di Gardone Val Trompia.

