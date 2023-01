Barcellona (Spagna), 19 gen. (LaPresse) – “Di fronte alla politica di competitività degli Usa, che è positiva per Washington ma che ha conseguenza per noi, l’ho detto al presidente Biden, se l’Europa non reagisce, questo si tradurrà in una deindustrializzazione del nostro continente”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez al termine del 27esimo vertice tra Spagna e Francia a Barcellona, riguardo all’Inflation reduction act (Ira) adottato dall’amministrazione Biden.

