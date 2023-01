Caltanissetta, 19 gen. (LaPresse) – È stato attivato il collegamento in videoconferenza con il supercarcere dell’Aquila in attesa che inizi l’udienza del processo d’Appello sui mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio nell’aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove è imputato per strage l’ex superlatitante Matteo Messina Denaro, catturato lunedì a Palermo. Al momento Messina Denaro non è comparso nella stanza predisposta nell’istituto di pena. In aula assente la nipote Lorenza Guttadauro l’avvocato difensore nominato dopo la cattura.

