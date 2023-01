Torino, 18 gen. (LaPresse) – “La gente ha notato che c’è stata una forte esplosione e come l’elicottero abbia volteggiato più volte in aria e solo allora sia caduto”. Lo riferisce Espreso Tv. Secondo il Servizio di emergenza statale “il 18 gennaio, alle 8.20 nella città di Brovary, nella regione di Kiev, a seguito della caduta dell’elicottero EC-225 del Servizio di emergenza statale (volo numero 54), l’edificio del Servizio di emergenza statale è stato danneggiato con conseguente incendio, danneggiati anche i vetri di un edificio residenziale di quattordici piani e 3 autovetture. Alle 9.06, l’incendio nell’edificio è stato contenuto in un’area di 500 metri quadrati e alle 9.28 è stato spento”.

