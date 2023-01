Milano, 18 gen. (LaPresse) – “Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha rilasciato la seguente dichiarazione: ‘Gli Stati Uniti e i suoi alleati vogliono mettere in pratica una soluzione finale contro la Russia come Hitler per gli ebrei’. Io credo che ci sia necessità di un po’ di senso di misura e di buonsenso. La Giornata della memoria serve anche a ricordare le ragioni per le quali, al di là di ogni discussione sul conflitto in atto, certe analogie siano veramente delle stupidaggini, perdonate il termine”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe su cybersicurezza, servizi segreti e lotta alla droga, Alfredo Mantovano, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. “La Giornata della memoria serve a far sì che della Shoah non si dia una lettura fuorviante, l’esempio del ministro Lavrov è l’ultimo in ordine di tempo, e una lettura banalizzante”, ha aggiunto.

