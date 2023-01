Milano, 18 gen. (LaPresse) – “Come tutti sperimentiamo, perlomeno chi segue i social, vi è un contesto di rancore crescente soprattutto da parte di taluni e vi è certamente un incremento di espressioni e di modalità di uscite antisemite e questo è all’attenzione dell’Autorità di sicurezza in termini anche di individuazione dei responsabili e dei reati poi da denunciare all’autorità giudiziaria”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe su cybersicurezza, servizi segreti e lotta alla droga, Alfredo Mantovano, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi con la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. “Tutto questo – ha sottolineato – senza trascurare l’incremento preoccupante degli episodi di antisemitismo in tutto il mondo e in Europa, ma anche in Italia. Pure su questo versante l’attenzione del governo è molto concreta. Tra le mie deleghe, vi è quella dei servizi di informazione e sicurezza e posso garantire un costante monitoraggio del cyberspazio diciamo antisemita, soprattutto a ciò che circola sui social network”.

