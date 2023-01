Roma, 18 gen. (LaPresse) – Dovrebbe riunirsi già domani, alle 14.30, il Parlamento in seduta comune per l’elezione del decimo componente laico del Csm, secondo quanto apprende LaPresse, dopo la fumata nera registrata ieri su Felice Giuffrè, che non ha raggiunto il quorum dei 3/5 dei componenti di Camera e Senato.

