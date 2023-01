Roma, 18 gen. (LaPresse) – Il centrodestra, secondo quanto apprende LaPresse da fonti di maggioranza, domani confermerà l’indicazione di voto per Felice Giuffrè quale decimo componte laico del Csm. Ieri il candidato proposto da FdI si è fermato a 295 voti e non ha raggiunto il quorum dei 3/5 degli aventi diritto, essendo subentrato a votazione in corso dopo il ritiro della candidatura di Giuseppe Valentino.

