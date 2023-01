Bruxelles, 17 gen. (LaPresse) – L’ex eurodeputato Antonio Panzeri, arrestato per l’inchiesta del ‘Qatargate’, doveva comparire oggi dinanzi alla camera d’accusa presso la Corte d’appello di Bruxelles, ma “per motivi propri, ha deciso oggi di rinunciare al ricorso innanzi alla Camera di giudizio” e non si è presentato. Lo si apprende dalla Procura federale belga. Panzeri dunque rimarrà detenuto in custodia cautelare.

