Modena, 17 gen. (LaPresse) – Una grave lite familiare, a Soliera, in provincia di Modena, si è conclusa con la morte di un uomo e con il ricovero in ospedale a Baggiovara di altre due persone che, ora, si trovano in terapia intensiva. Per entrambi la prognosi è riservata e la situazione è molto grave. Si tratta di una donna di 65 anni e di un uomo di 85 anni, probabilmente padre e figlia, mentre ancora non si sa nulla delle generalità dell’altra vittima. Sulla dinamica dell’accaduto, stanno investigando i Carabinieri che sono da poco arrivati sul posto, insieme al personale del 118.

