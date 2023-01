Roma, 17 gen. (LaPresse) – Andrea Bonafede, proprietario dell’immobile di via CB31, a Campobello di Mazara, dove Matteo Messina Denaro ha vissuto negli ultimi tempi, sta parlando con i pm. L’uomo avrebbe detto ai pm che lo stanno interrogando di conoscere da molto tempo il boss e di avergli fornito i documenti. Verosimilmente Messina Denaro avrebbe dato a Bonafede anche i soldi per comprare la casa che ha ospitato il boss almeno negli ultimi sei mesi. Bonafede risulta indagato per favoreggiamento e associazione mafiosa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata