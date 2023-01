L’Aquila, 17 gen. (LaPresse) – Prima giornata in carcere e prima cartella clinica per il boss Matteo Messina Denaro, trasferito ieri sera in Abruzzo, al carcere dell’Aquila. Come spiega a LaPresse il garante dei detenuti per l’Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, “la macchina si è mossa in modo repentino” per l’assistenza sanitaria al boss latitante per 30 anni. Messina Denaro viveva nascosto e sotto falso nome. La prenotazione per il trattamento in clinica a Palermo era registrata a nome di Andrea Bonafede e la cartella clinica era quindi riferita a quest’ultimo. Si tratta di un documento individuale che raccoglie le informazioni personali, anagrafiche e cliniche significative relative a un paziente e a singoli episodi di ricovero, necessarie a rilevare un percorso diagnostico-terapeutico e determinare le giuste cure da somministrare.

